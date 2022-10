Offiziell: Schalke stellt Reis als Kramer-Nachfolger vor

Thomas Reis ist neuer Trainer des FC Schalke.

Der FC Schalke hat den Nachfolger von Frank Kramer vorgestellt: Thomas Reis übernimmt die "Mission Klassenerhalt", wie es der Verein nennt.

Knapp eine Woche nachdem sich der FC Schalke von Kramer getrennt hatte, haben die Königsblauen am Donnerstag den neuen Übungsleiter vorgestellt. Reis galt zunächst als klarer Favorit auf den Posten. Schon im Sommer hatte der in dieser Woche überraschend zurückgetretene Rouven Schröder versucht, den 49-Jährigen zu den Knappen zu lotsen, scheiterte damals aber am Veto des VfL Bochum.

In den letzten Tagen hieß es aber nach übereinstimmenden Medienberichten, die Zweifel an Reis seien klubintern gewachsen und demnach zu groß. Zum Wochenstart folgte die mediale Kehrtwede. Nun ist Reis tatsächlich der neue Trainer, der den aktuellen Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahren soll.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird für Reis eine Ablöse in Höhe von 300.000 Euro an den VfL Bochum fällig - sollte S04 den Klassenerhalt schaffen, kommen weitere 200.000 Euro hinzu. Wie Sky berichtet, hat sich der 49-Jährige sogar selbst an der Ablöse beteiligt.

Die Stimmen der Beteiligten:

Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thomas Reis als neuen Chef-Trainer für Schalke 04 gewinnen konnten. Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainer-Team optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist."

Thomas Reis: "Ich freue mich riesig darüber, nun ein Teil des FC Schalke 04 zu sein. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen. Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen."

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Offiziell: Schalke stellt Reis als Kramer-Nachfolger vor veröffentlicht.