Deutschland spielt gegen Costa Rica. Die offiziellen Aufstellungen zum WM-Duell in Gruppe E.

Showdown in Gruppe E. Das DFB-Team braucht am letzten Spieltag gegen Costa Rica unbedingt einen Sieg - andernfalls ist das zweite Gruppen-Aus nach 2018 besiegelt. Am besten wäre es sogar, Deutschland gewinnt so hoch wie möglich gegen die Mittelamerikaner, die nach dem überraschenden Sieg gegen Japan ihrerseits ebenfalls noch ins Achtelfinale einziehen können.



Aus deutscher Sicht braucht es zudem Schützenhilfe der Spanier. Gegen Japan sollte La Roja nicht verlieren. Passiert das doch, müsste Deutschland acht Tore gegenüber Spanien aufholen.

So gehen die Teams ins Spiel:

Costa Rica

Navas - Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo - Tejeda, Aguilera, Borges - Venegas, Campbell

Deutschland

Neuer - Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané - Müller

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Offizielle Aufstellungen: Costa Rica Nationalmannschaft gegen deutsche Nationalmannschaft veröffentlicht.