Olmo-Comeback naht: Rückkehr gegen Augsburg?

Leipzig-Star Dani Olmo steht vor einem Comeback gegen Augsburg: Kann sich der Spanier noch für den WM-Kader empfehlen?

RB Leipzig befindet sich aufgrund enorm unkonstanter Leistungen lediglich auf dem elften Tabellenplatz. Immerhin rückt die Rückkehr von Mittelfeld-Star Dani Olmo näher, der die Offensive mit seiner Kreativität bereichern dürfte.

Nach einer verletzungsdurchzogenen Vorsaison befand sich Dani Olmo in einer guten Frühform und bereitete an den ersten beiden Spieltagen je einen Treffer vor. Wenig später verletzte sich der Spanier jedoch erneut und fehlt seitdem aufgrund eines Innenbandanrisses. Nun scheint immerhin eine Rückkehr in Blickweite zu sein.



Die BILD titulierte bereits mit der Headline "Leipzig-Star Olmo vor Comeback". Ein wenig Geduld müssen Spieler und Verein aber noch mitbringen. Der Kreativspieler benötigt nach fünfeinhalbwöchiger Verletzungspause noch etwas Zeit. Demnach wird er dem Klub sowohl gegen die Hertha an diesem Samstag, als auch gegen den HSV im Pokal am kommenden Dienstag fehlen.

Olmo-Comeback wohl in Augsburg: Reicht die Zeit für eine WM-Nominierung?

Das Comeback soll demnach auf das übernächste Wochenende fallen, wenn die Leipziger am 22. Oktober in Augsburg ran müssen. Für Olmo bedeutet dies auch, dass er noch fünf Bundesliga-Spieltage und zwei Champions-League-Spiele Zeit hat, um sich für einen Platz im spanischen WM-Aufgebot zu empfehlen. Einfach dürfte das Unterfangen nicht werden, da sich Olmo wohl zunächst mit Joker-Einsätzen begnügen muss. Sein Standing im Nationalteam könnte aber hoch genug sein, um trotzdem mitfahren zu dürfen.

