Operativer Eingriff am Sonntag: Nkunku fehlt RB Leipzig im Pokal

Christopher Nkunku hat sich einem operativen Eingriff am Handgelenk unterzogen und verpasst das Pokalspiel gegen den HSV.

Christopher Nkunku wird RB Leipzig im Pokalspiel gegen den Hamburger SV fehlen. Der Franzose unterzog sich am Sonntag einem kleinen operativen Eingriff an Handgelenk. Ebenfalls fraglich ist Emil Forsberg.

Am Dienstag empfängt RB Leipzig im DFB-Pokal den Hamburger SV. Nicht mit von der Partie wird Christopher Nkunku sein. Die Leipziger Lebensversicherung unterzog sich dem kicker zufolge am Sonntag einem kleinen operativen Eingriff am Handgelenk.

Neben Nkunku: Auch Olmo und Forsberg fraglich

Damit fällt der französische Goalgetter gegen den HSV definitiv aus. Allzu lange ist die Ausfallzeit Nkunkus aber nicht; schon am kommenden Wochenende (Bundesliga gegen den FC Augsburg) könnte der Angreifer wieder am Ball sein.



Wer im letzten Drittel für RB Leipzig gegen den HSV die Strippen ziehen wird, ist unklar. Neben Nkunku fällt auch Dani Olmo sicher aus, zumindest fraglich ist der formstarke Emil Forsberg, der an Problemen mit den Adduktoren laboriert und am Samstagabend gegen Hertha BSC angeschlagen ausgewechselt werden musste.

