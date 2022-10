Pablo Mari in Mailänder Einkaufszentrum niedergestochen

Schock in der Serie A und Italien: Monza-Verteidiger Pablo Mari und fünf weitere Personen wurden am Donnerstag in einem Mailänder Einkaufszentrum überfallen und niedergestochen.

Der 29-Jährige wurde am Donnerstag gegen 17:30 Uhr im Einkaufszentrum Milanofiori di Assago am Stadtrand von Mailand angegriffen. Wie italienische Medien berichten, ist Mari bei Bewusstsein und befindet sich im Krankenhaus, wo auch Monza-Chef Adriano Galliani und Trainer Raffaele Palladino anwesend sein sollen.

Ein 46-jähriger Italiener wurde von der Polizei festgenommen und wegen des Angriffs in Gewahrsam genommen. Ein weiterer der niedergestochenen Männer soll bereits verstorben sein.

Galliani sagte: "Pablo Mari ist nicht in Gefahr, da seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind. Wir hoffen, ihn bald wieder zu sehen."

Mari ist von seinem Stammverein Arsenal an Monza ausgeliehen. Gunners-Trainer Mikel Arteta fügte hinzu: "Ich habe es gerade erfahren. Ich weiß, dass Edu mit seiner Familie in Kontakt steht... er ist im Krankenhaus, es scheint ihm gut zu gehen. Hoffentlich geht es ihm gut."

