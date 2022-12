Mit dem Tod von Pelé hat Brasilien einen Nationalhelden verloren. Die Regierung ordnete deshalb eine dreitägige Staatstrauer an. Ab Montag sollen die Menschen dann in Pelés Heimatstadt Santos von dem Fußballidol Abschied nehmen können.

Nach dem Tod von Fußballlegende Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer verhängt. Das teilte der scheidende Präsident Jair Bolsonaro in einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret mit. "Wir trauern um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fußball in Kunst und Freude", hatte der rechte Staatschef zuvor auf Twitter geschrieben. "Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen." Bolsonaro scheidet am Sonntag aus dem Amt, dann übernimmt der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva die Regierungsgeschäfte im größten Land Lateinamerikas.

Sarg von Pelé soll nach Santos gebracht werden

Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus Albert Einstein in São Paulo an Krebs gestorben. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit bürgerlichem Namen hieß, war im vergangenen Jahr ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Danach musste er immer wieder zur Chemotherapie, die Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr anschlug. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus.

Pelés Sarg soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort soll der Sarg mit dem Leichnam zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfeldes aufgebahrt werden, wie der langjährige Verein des Ausnahmefußballers, FC Santos, mitteilte. Die öffentliche Totenwache werde dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen.

Die Zeremonie im Stadion soll bis 10 Uhr am Dienstag andauern, wenn der Leichenzug durch die Straßen von Santos führt – vorbei auch am Kanal 6, wo Pelés Mutter Dona Celeste wohnt. Sie wurde kürzlich 100 Jahre alt. Anschließend soll im engen Familienkreis die Beerdigung stattfinden.

Fifa-Chef Infantino nennt Pelé "unsterblich"

Pelé war schon zu Lebzeiten eine Legende. Die Fifa kürte ihn – ebenso wie den Argentinier Diego Maradona – zu einem "Spieler des 20. Jahrhunderts". "Unsterblich - für immer bei uns", kommentierte der Fußballweltverband den Tod des 82-Jährigen auf seiner Internetseite. Präsident Gianni Infantino schrieb in einer Stellungnahme: "O Rei", der König, wie Pelé genannt wurde, sei in vielerlei Hinsicht einzigartig gewesen. "Pelé tat Dinge, von denen kein anderer Spieler auch nur zu träumen wagte. Vor allem aber bestieg 'The King' den Thron mit einem Lächeln im Gesicht. Der Fußball konnte damals sehr brutal sein, und Pelé wurde oft hart angefasst. Aber er wusste sich zu wehren und war immer ein vorbildlicher Sportler, der seinen Gegnern echten Respekt entgegenbrachte."

Die Momente, die er gemeinsam mit dem dreimaligen Weltmeister verbracht habe, "werden für immer in meinem Gedächtnis und in meinem Herzen bleiben", erklärte Infantino. "Pelé hatte eine magnetische Ausstrahlung, und wenn man mit ihm zusammen war, blieb der Rest der Welt stehen." Das Vermächtnis des Weltmeisters von 1958, 1962 und 1970 lasse sich nicht in Worte fassen. "Sein Leben besteht aus mehr als nur Fußball. Er hat die Wahrnehmung in Brasilien, in Südamerika und in der ganzen Welt zum Besseren verändert." Pelé sei schon seit langer Zeit unsterblich "und wird deshalb für immer bei uns sein."

