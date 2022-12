Mit einer emotionalen Botschaft bestätigte die Tochter Pelés den Tod des Ausnahmefußballers. Das behandelnde Krankenhaus hat indes Details zur Todesursache mitgeteilt.

Pelé ist tot. Die Fußball-Legende ist im Alter von 82 Jahren im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo gestorben. Die Nachricht ging am Donnerstag gegen 20 Uhr MEZ um die Welt. Pelés Tochter Kely Nascimento bestätigte die Meldung wenig später in einem emotionalen Posting bei Instagram. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich", schrieb die 55-Jährige zu einem intimen Bild aus dem Krankenhaus. Es zeigt offenbar Pelé und die Hände seiner Liebsten auf dem Krankenbett. Die Familie hatte die vergangenen Wochen in der Nähe des dreifachen Fußballweltmeisters verbracht und war bis zu seinem Tod bei ihm.

© Screenshot / Instagram / iamkelynascimento

Pelé litt an Darmkrebs. Zuletzt hatte die Chemotherapie Medienberichten zufolge nicht mehr angeschlagen – sein Zustand hatte sich drastisch verschlechtert.

Krankenhaus nennt Todesursache von Pelé

Das -Krankenhaus gab am Abend die genaue Todesursache und den Todeszeitpunkt bekannt. "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass Edson Arantes do Nascimento, auch bekannt als 'Pelé', heute, am 29. Dezember 2022, um 15.27 Uhr (19.27 Uhr MEZ; Anm. d. Red.), an multiplem Organversagen als Folge eines Dickdarmkrebses im Zusammenhang mit früheren Erkrankungen verstorben ist", hieß es in einer Mitteilung. "Das Krankenhaus bekundet seine Solidarität mit seiner Familie und allen, die unter dem Verlust unseres geliebten Fußballkönigs leiden."

Der Verstorbene selbst hat der Welt eine Nachricht hinterlassen. "Seine heutige Botschaft wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen", hieß es auf dem Instagram-Account des Brasilianers. "Liebe, Liebe und Liebe, für immer."

© Screenshot / Instagram / pele

