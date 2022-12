Er war drei Mal Fußballweltmeister. Die Titel 1958, 1962 und 1970 krönten die Karriere von Pelé. Doch für die Menschen in seiner Heimat und für Fußballfans in aller Welt war Edson Arantes do Nascimento noch so viel mehr: Nationalheld, Vorbild, Ikone.

Nun ist "O Rei", der König, mit 82 Jahren in São Paulo gestorben. Den Kampf gegen den Krebs hat Pelé verloren. Er hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki.

Pelé prägte den Fußball wie kaum ein anderer

Von 1957 bis 1971 stand Pelé 92 Mal für die brasilianische Nationalelf auf dem Platz, erzielte schier unglaubliche 77 Tore für die Seleção. Zehn Mal wurde er mit "seinem" FC Santos brasilianischer Meister, holte Südamerika-Pokale, 1962 und 1963 den Weltpokal und wurde nach seinem Wechsel zu New York Cosmos auch in den USA Meister. Er wurde Südamerikas Fußballer des Jahres, Südamerikas Fußballer des 20. Jahrhunderts, bester Fußballspieler des Jahrhunderts, Weltfußballer des 20. Jahrhunderts und Sportler des Jahrhunderts. Die Vermessung eines Fußballerlebens in Pokalen und Auszeichnungen.

Doch Pelé war nicht nur Ausnahmesportler. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er durch seine Erfolge zum weltweit gefragten Werbeträger und engagierte sich im Auftrag der Vereinten Nationen für Entwicklungsprojekte. Rund drei Jahre lang war Pelé zudem Sportminister seines Landes. Ein Leben lang war er ein globaler Sympathieträger – auch abseits des Platzes.

