Der brasilianische Fußballstar Pelé ist tot. Er verstarb im Alter von 82 Jahren. Zuvor wurde seine Krebsbehandlung ausgesetzt.

Die Legende ist tot: Der brasilianische Star-Fußballer Pelé ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das berichten mehrere brasilianische Medien sowie die Nachrichtenagentur Associated Press am Donnerstagabend unter Berufung auf den Agenten des Ausnahmesportlers. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970). Er gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten.

Zuvor wurde berichtet, dass er nicht mehr auf eine Chemotherapie ansprach. Die Krebsbehandlung im Hospital Albert Einstein in São Paulo sei ausgesetzt worden, Pelé erhalte nur noch palliative Pflege, berichtete kürzlich die brasilianische Zeitung "Folha de S. Paulo".

Pelé hatte in den vergangenen Jahre gesundheitliche Probleme

Im September vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff insgesamt im Krankenhaus bleiben. Danach war Pelé immer wieder zur Chemotherapie im Krankenhaus.

Pelés Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

