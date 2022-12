"O Rei" – der König – ist tot. Fußball-Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren in São Paulo gestorben. Die Welt trauert um einen Ausnahmesportler.

Pelé ist tot – die Nachricht vom Donnerstagabend löst weltweit Trauer aus. Die Fußball-Legende ist im Alter von 82 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben. Pelé galt als bester Fußballspieler der Geschichte, begeisterte Milliarden Fußballfans rund um die Welt. Entsprechend groß ist die Anteilnahme am Ableben des Ausnahmesportlers.

Die Reaktionen auf den Tod von Pelé:

Der brasilianische Fußballverband CBF veröffentliche auf Twitter ein Foto von "König Pelé". "Ewig", stand über dem Porträt der Fußball-Legende in Schwarz-Weiß.

"Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man "durch das Sterben zum ewigen Leben geboren wird", schrieb Cafu, der 1994 und 2002 mit der Seleção den WM-Titel gewann, bei Twitter. "Bis eines Tages, Pelé." Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf Pelés frühere Nummer 10 trägt, kondolierte ebenfalls mit schweren Worten: "Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert", schrieb der Stürmer. "Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit." Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: "Ruhe in Frieden, Pelé."

Auch im deutschen und europäischen Fußball wird getrauert. Fußballdeutschland trauert. Du fehlst schon jetzt. Ruhe in Frieden, Pelé", zeigte der Deutsche Fußball-Bund seine Anteilnahme. "Der FC Bayern trauert mit der gesamten Fußballwelt um einen der Größten der Geschichte", hieß es vom deutschen Rekordmeister. "Keine Angst, auch im Himmel wird Fußball gespielt", zitierte der Hamburger SV den ebenfalls in diesem Jahr verstorbenen Uwe Seeler. Der VfL Bochum schrieb: "Einer der größten Fußballer aller Zeiten, einer der Könige des Fußballs! Danke für all das, was du unserem Sport gegeben hast!" Der FC Schalke 04 teilte mit: "Der wohl größte Fußballer der Geschichte ist von uns gegangen." Celtic Glasgow erklärte: "Eine wahre Legende und einer der Größten, die jemals dieses Spiel gespielt haben." "Du wirst niemals vergessen werden", twitterte der englische Fußballverband.

Pelés Tochter Kely Nascimento schrieb bei Instagram: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir." Und: "Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden." Pelé hinterlässt sechs weitere Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.