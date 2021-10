Pelé hat in den vergangenen in Jahren zahlreiche gesundheitliche Probleme gehabt

Dem früheren brasilianischen Fußballstar Pelé ist ein "verdächtiger Darmtumor" entfernt worden. Jetzt erhält er eine Chemotherapie. Von einer Krebserkrankung ist aber offiziell nicht Rede.

Nach seiner Tumoroperation muss sich der brasilianische Fußballstar Pelé einer Chemotherapie unterziehen. Der 80-Jährige wurde nach Angaben seines Ärzteteams am Donnerstag (Ortszeit) aus dem Krankenhaus in São Paulo entlassen, wo er Anfang September wegen eines "verdächtigen" Darmtumors operiert worden war. Pelé sei in "stabilem" Zustand, erklärten die Ärzte. Das Wort "Krebs" erwähnten die Mediziner in ihrem Bericht nicht, eine Chemotherapie wird jedoch normalerweise zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt.

Pelé: Glücklich, wieder zu Hause zu sein

Der dreifache Fußball-Weltmeister selbst schrieb auf Facebook er sei "glücklich, wieder zu Hause zu sein" und dankte seinen Fans in aller Welt für ihre "vielen Botschaften der Liebe".

Pelé gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2019 musste Pelé in einem Krankenhaus in Paris wegen einer schweren Harnwegsentzündung behandelt werden. Er leidet zudem an Hüftproblemen und ist auf eine Gehhilfe angewiesen.