Leonardo Bittencourt hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert. Über die Laufzeit machte der SVW keine Angaben.

Werder Bremen hat den Vertrag mit Leonardo Bittencourt verlängert. Der 28-jährige Offensivspieler kam 2019 zunächst per Leihe aus Hoffenheim und wurde ein halbes Jahr später fest verpflichtet.

Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, freute sich über die Unterschrift des feinen Technikers: "Es freut uns sehr, dass Leo seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er ist ein absoluter Führungsspieler, hat enorm viel Erfahrung und hat auch bei uns viel erlebt. Er bringt unheimlich viel von dieser Erfahrung in unsere junge Mannschaft ein. Nach dem Abstieg hat er eine wichtige Rolle eingenommen, gerade auch neben dem Platz. Und auch in dieser Saison sieht man einfach, welch wichtigen Stellenwert er genießt."

Bittencourt selbst betonte, wie wohl er und seine Familie sich in Bremen fühlen: "Meine Familie und ich haben uns vom ersten Moment bei Werder und in Bremen wohl gefühlt. Sportlich hatten wir mit dem Abstieg einige stürmische Momente zu überstehen. Doch gerade in diesen Momenten spürt man, wie ein Verein und seine Anhänger ticken. Gleiches gilt für die wahnsinnige Euphorie nach dem Aufstieg. Das ist in Bremen wirklich außergewöhnlich. Sportlich passt hier einfach alles, der Wohlfühlfaktor für die Familie ist hoch und das war ebenfalls einer der entscheidenden Gründe, finanzielle Dinge haben da eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Daher freue ich mich jetzt einfach auf alles, was mit Werder vor mir liegt."

Nach dem Abstieg von Werder aus der Bundesliga vor zwei Jahren stand Bittencourt noch vor dem Abschied. Damals soll Benfica um den 28-Jährigen gebuhlt haben. Gedanken an einen Wechsel hegt er nun offensichtlich nicht mehr. Über die Vertragslaufzeit machte Werder keine Angaben.

Alles zu Werder Bremen bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Perfekt: Leonardo Bittencourt verlängert Vertrag bei Werder Bremen veröffentlicht.