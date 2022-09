Perfekt: Loris Karius unterschreibt bei Newcastle United

Mit Newcastle United hat Loris Karius einen neuen Klub gefunden. Der 29-jährige Torhüter hat bei den Magpies bis Januar unterschrieben.

Loris Karius ist zurück auf der Fußballbühne. Nachdem im Sommer sein Vertrag beim FC Liverpool ausgelaufen war, schließt sich der vereinslose Torhüter nun Premier-League-Konkurrent Newcastle United an. Der 29-Jährige erhält bei den Magpies einen Vertrag bis Januar, der per Option bis Saisonende verlängert werden kann.

Den direkten Weg zwischen die Pfosten wird es für Karius bei Newcastle aber nicht geben. Der deutsche Keeper ist als klarer Ersatzmann hinter dem im Sommer verpflichteten Stammkeeper Nick Pope eingeplant. Die Magpies hatten am Deadline Day ihre Nummer zwei Martin Dubravka an Manchester United abgegeben. Zudem verletzte sich auch Ersatzmann Karl Darlow.

Nach enttäuschenden Leihen zu Besiktas und Union Berlin bekommt Karius in Newcastle zumindest eine neue Chance sich zu beweisen. Bis zum kommenden Winter hat der 29-Jährige nun Zeit, sich für ein weiteres Engagement bei den Magpies zu empfehlen oder andere Klubs auf sich aufmerksam zu machen.

"Wir freuen uns, dass wir Loris zu unserer Torhütergruppe hinzufügen können. Er ist ein sehr guter Torhüter mit Erfahrung in der Premier League und in Europa und er wird uns in einem wichtigen Teil der Saison Konkurrenz machen und uns unterstützen", so Newcastle-Coach Eddie Howe.

