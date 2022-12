Persönliche Gründe: England ohne Raheem Sterling

Offizielle Aufstellung da: England muss im Achtelfinale der WM gegen Senegal auf Raheem Sterling verzichten. Der Stürmer steht aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung.

Um 20 Uhr bestreitet England das WM-Achtelfinale gegen den Senegal. Verzichten muss Nationaltrainer Gareth Southgate auf Raheem Sterling. Der Angreifer steht aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung.

Während Bukayo Saka bei England zurück in die Startformation kehrt, muss Gareth Southgate mit Raheem Sterling auf einen anderen Angreifer verzichten. Der Stürmer vom FC Chelsea steht im Achtelfinale gegen den Senegal nicht zur Verfügung.

"Raheem Sterling steht heute Abend für die Three Lions nicht zur Verfügung, da er mit einer Familienangelegenheit zu tun hat", verkündete der englische Verband in einer offiziellen Mitteilung. Zuvor war bereits Ben White aus persönlichen Gründen aus dem Lager der englischen Nationalmannschaft abgereist.



Für Sterling rückt gegen den Senegal Phil Foden in die Startelf der Three Lions.

Die offizielle Aufstellung von England gegen Senegal:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Henderson, Bellingham - Foden, Saka - Kane

