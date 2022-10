Personal-Alarm beim FC Bayern: Star-Trio fehlt in der Champions League gegen Pilsen

Der FC Bayern muss gegen Viktoria Pilsen neben Musiala und Davies auch auf Neuer, Gnabry und de Ligt verzichten.

Große Personalsorgen beim FC Bayern. In der Königsklasse gegen Viktoria Pilsen müssen die Münchner nicht nur auf Davies und Musiala verzichten. Drei weitere Stars fallen aus!

Der FC Bayern geht mit einem stark dezimierten Kader in den vierten Spieltag der Champions League. Mit dem zweiten Sieg gegen Viktoria Pilsen könnte der deutsche Rekordmeister das Achtelfinale bereits klar machen, sollte Barça im Parallelspiel gegen Inter Mailand nicht gewinnen können.

Angehen muss Trainer Julian Nagelsmann die Aufgabe in Tschechien ohne zahlreiche Stars. Jamal Musiala fehlt bekanntlich wegen eines positiven Coronatests. Alphonso Davies bekommt nach seiner Schädelprellung, erlitten im Klassiker gegen den BVB, noch eine Pause.

Zur Ausfallliste hinzu kommt der Kapitän. Manuel Neuer konnte am Dienstag das Abschlusstraining nicht mit dem Team absolvieren. Den 36-Jährigen plagen Schulterprobleme. Laut Bild hat Neuer eine Schultereckgelenk-Prellung. Für ihn dürfte Sven Ulreich ins Tor rücken, Nachwuchskeeper Johannes Schenk sitzt wohl auf der Bank.

Auch Serge Gnabry wird in Pilsen fehlen. Der 27-Jährige profitierte in Dortmund noch vom Ausfall von Thomas Müller, erlitt im Klassiker aber eine Knie-Prellung mit Kapselverletzung. Gnabry fehlt damit ebenso im Aufgebot, das der FCB am Dienstagnachmittag bekannt gab.

Nicht auf der Kaderliste zu finden war auch noch Matthijs de Ligt. Der 23-jährige Innenverteidiger musste gegen den BVB mit Adduktoren-Problemen ausgewechselt werden. Da auch Luca Hernandez mit einem Muskelbündelriss noch länger fehlt, wird die Personaldecke in der Defensive dünn.

Gegen Pilsen dürfte Benjamin Pavard neben Dayot Upamecano nach innen rücken. Ajax-Neuzugang Noussair Mazraoui verteidigt demnach auf der rechten Seite. Für Davies wird wohl Josip Stanisic auf links in die Startelf rücken.

Der CL-Kader der Bayern gegen Pilsen

