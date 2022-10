Personal-Update beim FC Bayern: Müller & Coman zurück - Trio macht Fortschritte

Der FC Bayern kann in den kommenden Wochen wohl wieder auf ein Trio zurückgreifen, welches zuletzt verletzungsbedingt ausfiel. Alle drei Spieler machen aktuell Fortschritte.

Der FC Bayern München kann im Champions-Leauge-Spiel beim FC Barcelona mit Thomas Müller und und Kingsley Coman planen. Müller fehlte zuletzt aufgrund eines Magen-Darm-Infekts, Coman wurde gegen Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt. Beide Akteure konnten das Abschlusstraining an der Säbener Straße absolvieren. Auch bei drei weiteren FCB-Stars gibt es Fortschritte.

Seit vier Pflichtspielen fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern zwischen den Pfosten. Doch mittlerweile gibt es Hoffnung, dass der Nationaltorhüter das Gehäuse der Münchener bald wieder hütet. Denn nach Informationen der Bild ist der 36-Jährige am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Dort absolvierte der Keeper seine erste Laufeinheit seit knapp zwei Wochen. Wann Neuer wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, ist allerdings noch unklar.

So steht es um Neuer, Sané & Hernandez

Neben Neuer arbeitet auch Leroy Sané an seinem Comeback. Wie Deutschlands Nummer eins war auch der 26-Jährige an der Säbener Straße auf dem Trainingsplatz und hat dort das Lauftraining aufgenommen. Sané hatte sich im Ligaspiel gegen den SC Freiburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Wie die Bild berichtet, soll der Nationalspieler am kommenden Dienstag, beim Champions-League-Duell gegen Inter Mailand, wieder zum Kader von Trainer Julian Nagelsmann gehören.

Der dritte Akteuer im Bunde, der Fortschritte macht, ist Abwehrspieler Lucas Hernandez. Der Franzose zog Mitte September im Königsklassen-Heimspiel gegen den FC Barcelona einen Muskelbündelriss zu. In den vergangen Tagen konnte der 26-Jährige sein Trainingspensum jedoch steigern. Inzwischen arbeitet der Innenverteidiger auch schon wieder mit dem Ball und soll beim Bundesliga-Spiel am 8. November gegen den SV Werder Bremen wieder eine Option sein.

