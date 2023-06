von Tim Schulze Schalke 04 hat das vegan-freundlichste Stadion in Deutschland, urteilt die Tierschutzorganisation Peta. Rivale Borussia Dortmund liegt auf dem zweiten Platz. Bei Union Berlin und der TSG Hoffenheim besteht hingegen Entwicklungsbedarf.

Die Tierschutzorganisation Peta kämpft für Tierrechte und vegane Ernährung, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. So hat die radikale Organisation auch den Fußball im Blick, der ganz allgemein als Hort des Wurstverzehrs bekannt ist. Die Stadionwurst ist fester Bestandteil der Fußball-Kultur. Um diesen Missstand aus Peta-Sicht zu bekämpfen, verleiht die Tierschutzorganisation jedes Jahr einen Award an Fußball-Klubs, in deren Stadien es das beste vegane Angebot gibt.

Bewertet wird laut Peta das Angebot an rein veganen Gerichten. Chips, Eis oder Schokoriegel werden nicht berücksichtigt. Pommes und Bretzeln fließen hingegen mit ein, werden aber geringer bewertet als der vegane Falafel-Wraps. Herausgekommen ist ein Ranking, das zum wiederholten Mal Schalke 04 ganz vorne sieht, ganz anders als im sportlichen Ranking. Die Königsblauen sind nach nur einer Saison erneut in die 2. Liga abgestiegen.

Schalke 04 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig Hertha BSC Berlin FC Bayern München VfL Wolfsburg VfB Stuttgart SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum 1. FC Köln SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim

Peta lobt "Leckereien" wie die veganen Filetstreifen mit Curry-Kokossoße und Nudeln, veganes Lahmacun, vegane Grillgemüse-Wraps und vegane Currywurst mit Jalapeño-Sauce, die in der Veltins Arena angeboten werden. Der Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund kann da nicht ganz mithalten, steht aber insgesamt gut da. Peta lobt das vegane Chilli con Carne, Ćevapčići-Taschen, Cig-Köfte oder die süße Martinsbrezeln.

Peta sieht Hoffenheim kritisch

Im Tabellenkeller ist das vegane Angebot eher mau. Dort rangieren der 1. FC Union Berlin und die TSG Hoffenheim. Die Berliner, die sportlich einen beeindruckenden Aufstieg erleben und sich in der abgelaufenen Saison für die Champions League qualifizierten, haben in Sachen vegane Essenangebote Nachholbedarf. Es war schon mal besser. Doch seit im Stadion an der Alten Försterei der gedeckte Apfelkuchen und der Möhrenkuchen aus dem Programm genommen worden, ist Union in der Tabelle abgerauscht. Das wird auch durch das Fladenbrot mit Tofu und Pesto nicht kompensiert.

Gleiches gilt für die Hoffenheimer. Bei den Kraichgauern gibt es lediglich vegane Wurst oder Pommes. Das ist laut Peta einfach zu wenig, um höher bewertet zu werden. Hoffenheim hat in allen Belangen dringenden Nachholbedarf. Fairerweise muss man hinzufügen: Hoffenheim hat auch nicht so viele Fans wie Schalke oder Dortmund, die man zufrieden stellen muss.

Quelle: "Peta.de"