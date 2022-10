Phil Foden hat seinen Vertrag bei Manchester City langfristig verlängert.

Manchester City hat bekannt gegeben, dass Phil Foden einen neuen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hat.

Der 22-Jährige hat sich in den letzten Jahren unter Pep Guardiola zu einem Stammspieler entwickelt, und seine Form wurde mit einem neuen Vertrag belohnt.

Im Gespräch mit der Website von Man City sagte Foden: "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie glücklich ich bin, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein City-Fan. Ich habe hier so viele Jahre lang trainiert und war sogar Balljunge. Ich liebe diesen Verein so sehr, und zu wissen, dass ich bis 2027 ein Teil von ihm sein werde, ist ein unglaubliches Gefühl."

Der englischen Times zufolge wird Foden durch seinen neuen Vertrag künftig rund 230.000 Euro in der Woche verdienen, wodurch er zu den bestbezahlten jungen Akteuren der Premier League gehören wird.

Der erst 22-jährige englische Nationalspieler hat bereits 182 Pflichtspiele für die Cityzens absolviert, dabei gelangen ihm 88 Torbeteiligungen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Phil Foden unterschreibt einen neuen Vertrag bei Man City - und bekommt eine dicke Gehaltserhöhung veröffentlicht.