Piqué bald in der 2. Liga? Barça-Star könnte zu eigenem Klub wechseln

Spielt Gerard Piqué bald in der 2. Liga? Ein Szenario, das für die Barça-Ikone gar nicht so unwahrscheinlich scheint. Zweitligist FC Andorra hat bereites Interesse angemeldet. Das Kuriose dabei: Piqué hat den Klub 2018 gekauft.

Gerard Piqué wurde in der legendären Barça-Talentschmiede La Masia ausgebildet. Über den Umweg Manchester United wurde der Welt- und Europameister seit seiner Rückkehr 2008 zu einer Institution in Barças Innenverteidigung. Doch auch an Piqué gehen die Zeichen der Zeit nicht spurlos vorbei. In der laufenden Saison ist der mittlerweile 35-Jährige längst nicht mehr gesetzt, sondern eher nur noch Notnagel. Spätestens mit Vertragsende 2024 dürfte seine Zeit als Spieler bei der Blaugrana vorbei sein.

Gut möglich, dass Piqué dann noch einige weitere Profi-Jahre dranhängt. Und zwar bei seinem eigenen Klub. 2018 hatte er den FC Andorra gekauft und Pläne geschmiedet, den Verein von der fünften Liga in die Champions League zu führen. Er könnte bald höchstselbst auf dem Platz auf diesem Weg mithelfen. Der Trainer des derzeitigen Zweitligisten Eder Sarabia würde das begrüßen: "Piqué holen? Das täte ich mit geschlossenen Augen", meinte der 42-Jährige gegenüber Radiosender El Larguero.

Sarabia ist jedenfalls überzeugt, dass Piqué noch einige Jahre auf sehr hohem Niveau spielen kann: "Wir haben ihn zuletzt in der Champions League und gegen Mallorca gesehen. Er mag im Moment weniger spielen, aber er hat noch ein paar Jahre in der Elite in sich."

