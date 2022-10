Piqué zerstört sich sein Denkmal in Barcelona: Pocht der Verein auf eine Vertragsauflösung?

Der FC Barcelona möchte sich von Routinier Piqué vorzeitig trennen: Der Spanier wurde gegen Villarreal von den eigenen Fans ausgepfiffen und könnte zu seinem eigenen Klub, dem FC Andorra, wechseln

Gerard Piqué ist beim FC Barcelona ein echter Dauerbrenner und sicherlich auch ein hochdekorierter Spieler. Der 35-Jährige ist seit 2008 im Verein und hat mit den Katalanen alle großen Titel errungen. Nun steht jedoch langsam, aber sicher das Ende seiner Barca-Zeit bevor.

Eigentlich ist Gerard Piqué noch bis 2024 an den FC Barcelona gebunden. Eine Trennung könnte allerdings früher erfolgen. Laut der spanischen Tageszeitung Sport möchte der FC Barcelona den Routinier so schnell wie möglich loswerden.



Es ist bestens bekannt, dass der FC Barcelona sich Gehälter einsparen möchte und Piqué gehört natürlich zu den Top-Verdienern, selbst wenn er sportlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Der Klub soll sich sogar darum bemühen, den Vertrag mit dem Abwehrspieler vorzeitig aufzulösen. Dies dürfte aber schwierig werden, weil der Akteur nicht nur ein gut bezahlter Spieler, sondern ein knallharter Geschäftsmann ist.

Piqué zieht sich Unmut der Fans zu: Barca möchte eine Trennung vorantreiben

Trotz seiner Verdienste für den Klub hat der Spieler bei den Fans nicht den allergrößten Kredit. Seine zum Teil fragwürdigen Tätigkeiten als Geschäftsmann für die selbst gegründete Investmentgruppe Kosmos Global Holding, die Trennungsgeschichte mit Shakira und seine nachlassenden Leistungen haben ihn ein wenig in Ungnade fallen lassen. Zudem wird sein Name auch immer mit genannt, wenn über irgendwelche Intrigen gegen Mitspieler oder Trainer spekuliert wird.



Am vergangenen Donnerstag kassierte Piqué beim 3:0-Erfolg gegen Villarreal zahlreiche Pfiffe der eigenen Fans. Laut dem Zeitungsbericht möchten die Verantwortlichen diese nun nutzen, um den Spieler von einer Vertragsauflösung zu überzeugen. Zudem warne man ihn davor, dass seine Auftritte seinem Vermächtnis in Barcelona schaden könnten. Zwar stellte sich Xavi nach dem Spiel im Interview hinter den Routinier und lobte diesen sogar, jedoch wäre eine Trennung wahrscheinlich wirklich für alle Beteiligten das Beste.

Wechselt Piqué zu seinem eigenen Verein?

Für Piqué wird das Leben sicherlich auch nach dem Kapitel FC Barcelona weitergehen. Der Abwehrspieler hat sich schließlich sein zweites Bein als Geschäftsmann aufgebaut und mit seiner Investmentgruppe auch schon einen Verein übernommen. Hierbei handelt es sich um den FC Andorra, den Piqué 2018 übernahm und dabei den Posten als CEO, Präsident und Vorsitzender des Vorstandes zugleich annahm. Aktuell kickt der Klub nach mehreren Aufstiegen in den letzten Jahren in der zweiten Liga.



Es wurde in den vergangenen Wochen bereits fleißig darüber spekuliert, dass der Barca-Star sich seinem eigenen Klub als Spieler anschließen könnte. Dies wirkt von Woche zu Woche realistischer.

Alles zu Barça bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Piqué zerstört sich sein Denkmal in Barcelona: Pocht der Verein auf eine Vertragsauflösung? veröffentlicht.