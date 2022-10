Philipp Köster, "11 Freunde"-Chefredakteur, und Arnd Zeigler, "Großmeister der Fußballkultur", sprechen in ihrem Podcast über Fußball, natürlich, aber auch über weit mehr als Tore und Punkte. Etwa über Heidi Klum.

Arnd Zeigler und Philipp Köster machen endlich gemeinsame Sache. Es brauchte erst einen Podcast, um diese zwei Leuchttürme der deutschen Fußball-Kultur nun regelmäßig zusammenzubringen. Jeden Donnerstag plaudern sie über die großen Themen im Fußball, das kommende Wochenende und alles, was sonst so auf den Plätzen und hinter den Kulissen passiert ist. Meinungsstarke Einordnungen und romantische Rückblicke dürfen bei den beiden natürlich nicht fehlen. In Episode 2 von "Zeigler & Köster" sprechen sie sogar über Heidi Klum und Ranissimo.

Das sind Arnd Zeigler und Philipp Köster

Arnd Zeigler, geboren 1965, ist Autor, Kolumnist, Moderator und Stadionsprecher bei seinem Lieblingsverein SV Werder Bremen. Deutschlands Fußballfans kennen ihn aus seiner wöchentlichen Fernseh- und Radioshow Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, folgen ihm auf Social Media, hören seinen Podcast Ball you need is love oder lesen sein aktuelles Druckerzeugnis: „Traumfußball – Wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann“. Außerdem ist er deutschlandweit mit einem erfolgreichen Live-Programm unterwegs. Wer Arnd nicht näher kennt, vermutet, dass er in einem Dickicht aus alten Wimpeln, Panini-Sammelalben, Lederfußbällen und bizarren Fußballschallplatten vor sich hinvegetiert. Wer ihn gut kennt, weiß, dass das auch tatsächlich so ist.

Philipp Köster, geboren 1972, ist Gründer und Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde". Er sammelt Trikots und Stadionhefte, kennt den rumänischen Meister von 1984 und kann die Startelf von Borussia Dortmund im Relegationsspiel 1986 gegen Fortuna Köln auswendig aufsagen: Eike Immel, Frank Pagelsdorf, Bernd Storck, … Außerdem ist er Autor zahlreicher Fußballbücher, unter anderem über die Geschichte der Fußball-Bundesliga, und wurde 2010 als "Sportjournalist des Jahres" ausgezeichnet. Und ganz wichtig: Er ist Anhänger der ruhmreichen Arminia aus Bielefeld.

Der neue "11 Freunde"-Fußballpodcast "Zeigler & Köster" erscheint seit dem 20. Oktober jeden Donnerstag bei AudioNow, Spotify, iTunes, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Wie Sie Podcasts hören und abonnieren können, erfahren Sie hier.

