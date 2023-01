Porro-Wechsel zu Tottenham vor dem Abschluss

Tottenham Hotspur steht vor einem Transfer von Pedro Porro: Der Spanier spielt aktuell für Sporting Lissabon

Tottenham Hotspur möchte natürlich nicht untätig sein, wenn die Konkurrenz in der Premier League fleißig auf Shopping-Tour geht. Die Spurs haben hinten rechts eine Schwachstelle identifiziert und möchten diese mit Pedro Porro beheben. Der Transfer des Sporting-Spielers soll in Kürze über die Bühne gehen.

Der 23-jährige Pedro Porro gilt als einer der talentiertesten Rechtsverteidiger in Europa und scheint nun den nächsten Karriereschritt zu machen. Der Abwehr- und Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon steht kurz vor dem Wechsel zu Tottenhem. Laut Angaben der Times sollen sich die Klubs einig sein und die Ablöse etwa 45 Millionen Euro betragen.



Obwohl der Deal zwischenzeitlich ins Stocken geraten war, haben die Spurs den Transfer laut Fabrizio Romano nie als gefährdet betrachtet. Der Premier-League-Klub hat den Spanier bereits Anfang Januar als primäres Ziel ausgemacht. Am Samstagabend soll der Spieler laut dem italienischen Transfer-Experten von den Sporting-Fans Abschied nehmen und in den kommenden 24 Stunden den Medizincheck in London absolvieren. Im Anschluss stehe dann die Vertragsunterschrift an.



Porro hat insbesondere in der Offensive seine Stärken und verzeichnet in der laufenden Saison bereits 14 Torbeteiligungen. Demnach verwundert es nicht, dass der Spieler sowohl als Rechtsverteidiger, als auch als rechter Mittelfeldspieler aufgestellt werden kann. Bei den Spurs würde er wohl als rechter Schienenspieler eingesetzt werden und sich ein Duell mit dem nicht immer überzeugenden Emerson Royal liefern.

