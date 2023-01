Flitzer mit Dreifach-Botschaft

Im WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay (2:0) sorgt ein Italiener in Katar mit drei politischen Botschaften für Aufsehen. Der Mann, der in der zweiten Halbzeit des Gruppenspiels den Rasen stürmt, hält eine Regenbogenfahne in der Hand. Auf der Vorderseite seines Superman-T-Shirts stand "Save Ukraine", auf der Rückseite "Respect for Iranian Woman". Der Mann ist Medienberichten zufolge bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben wie den Weltmeisterschaften 2010 und 2014, in der Champions League und der italienischen Serie A als Flitzer in Erscheinung getreten.

