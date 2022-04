Cristiano Ronaldo Everton vs Man Utd Premier League 2021-22

Sportlich ist die Situation für Cristiano Ronaldo und sein Manchester United aktuell alles andere als zufriedenstellend. Den Frust über die Niederlagen-Serie ließ der Superstar nun an einem Fan aus.

Wenn der FC Everton, aktuell Tabellen-Siebzehnter, gegen die großen Stars von Manchester United spielt, scheint das Ergebnis eigentlich schon festzustehen. Doch falsch gedacht, die Millionen-Truppe um Cristiano Ronaldo musste ohne geschossene Tore und ohne Punkte die Fahrt nach Hause antreten. Für Ronaldo und United aktuell schon Gewohnheit: Der Klub hat in zuletzt fünf Premier-League-Spielen nur ein einziges Mal gewonnen und die Champions League rückt auch in immer weitere Ferne.

Das 0:1 Manchester Uniteds gegen den FC Everton schmeckte auch Cristiano Ronaldo offensichtlich gar nicht: Auf Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie er nach dem Spiel unvermittelt einem Fan das Handy aus der Hand schlägt und es dadurch zertrümmert.

Manchester United: Ronaldo entschuldigt sich für Ausraster

Am Abend entschuldigte sich der Superstar für seinen Ausraster. "Es ist nie einfach, in schwierigen Momenten wie dem, den wir gerade erleben, mit Emotionen umzugehen. Dennoch müssen wir immer respektvoll und geduldig sein und ein Vorbild für alle jungen Menschen sein, die das schöne Spiel lieben. Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit", schrieb er bei Instagram.

Für Ronaldo könnte der Vorfall trotz seiner Entschuldigung noch ernstere Folgen haben: Zum einen kündigte sein Klub bereits Untersuchungen an. Laut "Sky Sports" will Manchester United den Vorfall untersuchen, bei dem Ronaldo offenbar seine Wut über den erneuten Rückschlag an einem Fan rausgelassen hat. Zudem könnte er Ärger mit der Polizei bekommen: Auch die Merseyside Police ermittelt mittlerweile.