Premier-League-Klubs planen Turnier in den USA

Ab Sommer 2023 könnte es in den USA ein Vorbereitungs-Turnier der englischen Klubs geben.

Die Premier League ist den anderen europäischen Top-Ligen wirtschaftlich und marketing-technisch weit voraus. Und nun gibt es schon die nächsten Pläne auf der Insel, um den Vorsprung weiter auszubauen.

Wie das englische Portal The Athletic vermeldet, gibt es in der Premier League den Plan, ein Vorbereitungs-Turnier in den USA zu veranstalten, an dem mehrere PL-Klubs teilnehmen. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen die Idee wohl schon für dieses Jahr ins Auge gefasst - aufgrund der Corona-Pandemie konnten die entsprechenden Schritte aber noch nicht eingeleitet werden.

Im Sommer 2023 könnte es schließlich zu solch einem Turnier kommen. Gemäß Bericht könnten sechs Premier-League-Klubs in zwei Gruppen gegeneinander antreten und Spiele in mehreren Städten an der Ost- und Westküste der USA austragen. 14 der 20 PL-Klubs sollen an solch einem Turnier interessiert sein - die Hoffnung ist, dass auch mindestens ein Verein der 'Big-Six' teilnehmen würde.

Da im kommenden Jahr kein großes Turnier im Herrenfußball stattfindet, könnten die Teams sogar mit ihren prominentesten Spielern auflaufen. Die Veranstalter versprechen sich volle Stadien, aber auch Interesse von Sponsoren und TV-Sendern. All das würde natürlich zu weiteren Einnahmen der Premier-League-Vereine führen.

Die USA richtet 2026 zusammen mit Mexiko und Kanada die WM aus, weshalb in den Vereinigten Staaten großes Interesse besteht, solch ein Vorbereitungs-Turnier aufzuziehen.

