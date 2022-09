Premier League nimmt Spielbetrieb wieder auf - 3 Partien erneut verschoben

In der Premier League geht es nach dem Tod von Queen Elizabeth II. weiter. Drei Spiele wurden dennoch verschoben.

Die Premier League hat bestätigt, dass der Spielbetrieb an diesem Wochenende wieder aufgenommen wird. Drei der zehn geplanten Spiele müssen aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen allerdings erneut verschoben werden.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde der Fußball in ganz England und im Vereinigten Königreich am vergangenen Wochenende pausiert.

Die stark eingeschränkten polizeilichen Ressourcen haben dazu geführt, dass der Spielplan der Premier League ins Wanken geraten ist. Die Fußballbehörden sehen sich nun mit der Aussicht konfrontiert, weitere Spiele zu verschieben, die in einem ohnehin schon vollen Terminkalender kaum noch unterzubringen sind.

Das Topspiel zwischen Chelsea und Liverpool sowie Manchester Uniteds Aufeinandertreffen mit Leeds wurden ebenso abgesagt wie das bereits verschobene Spiel Brighton gegen Crystal Palace.

In einer Erklärung der Premier League heißt es: "Die Premier League wird an diesem Wochenende nach einer Unterbrechung der Saison als Zeichen des Respekts nach dem Tod Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. wieder aufgenommen. Sieben der zehn Spiele der Premier League werden an diesem Wochenende ausgetragen, drei Spiele wurden aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen verschoben."

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 16. September

Aston Villa vs Southampton - 21:00 Uhr

Nottingham Forest vs Fulham - 21:00 Uhr

Samstag, 17. September

Wolves vs Man City - 13:30 Uhr

Brighton vs Crystal Palace - verschoben

Newcastle vs Bournemouth - 16:00 Uhr

Tottenham vs Leicester - 18:30 Uhr

Sonntag, 18. September

Brentford vs Arsenal - 13:00 Uhr

Manchester United vs Leeds - verschoben

Everton vs West Ham - 15:15 Uhr

Chelsea vs Liverpool - verschoben

Alles zur Premier League bei 90min

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Premier League nimmt Spielbetrieb wieder auf - 3 Partien erneut verschoben veröffentlicht.