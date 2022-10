Privates, Tedesco & Knäbel: Die Hintergründe zum Schröder-Aus auf Schalke

Rouven Schröder ist als Sportdirektor von Schalke 04 zurückgetreten. Die Gründe für diese Entscheidung sollen Differenzen in der Suche nach einem neuen Trainer sowie eine plötzliche Krebs-Erkrankung eines engen Freundes sein.

Rouven Schröder erwischte die deutsche Fußball-Landschaft am Mittwoch mit seinem Rücktritt als Sportdirektor vom FC Schalke 04 eiskalt - und vermutlich auch den Club höchstselbst. Wenige Stunden später sickern erste Hintergründe zu Schröders Entscheidung durch.

Rouven Schröder hat den FC Schalke 04 auf Vordermann gebracht und darf sich hauptverantwortlich für den Wiederaufstieg in die Bundesliga zeichnen. Nach einem wackligen Saisonstart und der folgerichtigen Freistellung von Cheftrainer Frank Kramer zog Schröder plötzlich die Reißleine. Noch vor etwas über einem Monat sprach Schröder davon, dass Schalke zu seiner "Lebensaufgabe" werden könnte. Wie kam es zu diesem krassen Turnaround?

Schröder-Rückzug: Dissenz bei der Trainersuche?

Laut der Bild war die schwere Suche nach einem neuen Trainer der ausschlaggebende Punkt für Schröder, die Reißleine zu ziehen. Dem Bericht zufolge soll sich Schröder für Thomas Reis stark gemacht haben, in der Vereinsführung gab es jedoch Zweifel am Ex-Bochumer.



Interessant: im Netz kursiert eine vollkommen andere Theorie. Demnach soll sich Schröder in fortgeschrittenen Gesprächen mit Domenico Tedesco befunden haben, während Peter Knäbel, der Schröders Aufgaben nun interimsweise übernimmt, mit Thomas Reis verhandelt haben soll. Für diese Theorie gibt es Indizien, jedoch keine validen Quellen.



So oder so: die Kritik an Schröders Besetzung von Frank Kramer als Cheftrainer und die anschließend komplizierte Suche nach einem Nachfolger scheint Schröder aufgerieben und schließlich zum Rückzug bewegt haben.

Schröder-Rückzug: Enger Freund wohl an Krebs erkrankt

Die Bild nennt zudem noch einen weiteren Faktor für Schröders plötzlichen Entschluss: ein enger Freund des 47-Jährigen soll schwer an Krebs erkrankt sein.



In der offiziellen Mitteilung sprach Schalke 04 von "persönlichen Gründen", aufgrund derer Schröder seinen Rücktritt eingereicht haben soll. Damit könnte die Krebs-Erkrankung seines Freundes gemeint sein.

