"Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken", sagt der 27-jährige Profi Jakub Jankto vom FC Getfafe in einer Videobotschaft

"Ich will mich nicht länger verstecken": Profifußballer Jakub Jankto outet sich als schwul

Tschechischer Nationalspieler "Ich will mich nicht länger verstecken": Profifußballer Jakub Jankto outet sich als schwul

"Ich möchte auch mein Leben in Freiheit leben", sagt der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto in die Kamera. Zum ersten Mal überhaupt hat sich ein Fußballprofi während seiner aktiven Zeit in einer europäischen Topliga offen zu seiner Homosexualität bekannt.

"Hi, ich bin Jakub Jankto", beginnt der sichtlich bewegte 27-jährige Mittelfeldprofi seine Erklärung. Mit seiner am Montag auf sozialen Medien veröffentlichten Videobotschaft geht der 45-malige tschechische Nationalspieler in die Geschichte ein: Er ist der erste Profi einer europäischen Topliga, der sich noch während seiner aktiven Spielzeit als schwul outet.

Jakub Jankto will "ohne Vorurteile, aber mit Liebe" leben

"Wie jeder andere auch habe ich meine Stärken. Ich habe meine Schwächen. Ich habe eine Familie. Ich habe meine Freunde. Ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe", sagt der Profi, der bei Sparta Prag unter Vertrag steht. Jankto wolle "ohne Ängste", "ohne Vorurteile", "ohne Gewalt", "aber mit Liebe" leben. "Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken", endet seine Botschaft.

Sparta Prague teilte Janktos Video auf den sozialen Medien und schrieb dazu einige Textzeilen des weltbekannte Metallica-Songs "Nothing Else Matters" (deutsch: Nichts anderes zählt).

Auch der spanische La-Liga-Club FC Getafe, an den Jankto derzeit ausgeliehen ist, reagierte positiv. "Unser allergrößter Respekt und unsere bedingungslose Unterstützung für unseren Fußballer Jakub Jankto", schrieb der Club bei Twitter. Jankto spielte früher jahrelang in Italien bei Udinese Calcio und Sampdoria Genua.

Australier Joshua Cavallo outete sich als erster Erstliga-Profi

Tschechien gilt unter den mittelosteuropäischen Ländern als vergleichsweise liberal, was die Akzeptanz von Homosexualität angeht. Schwule und Lesben können eine registrierte Partnerschaft eingehen, eine Heirat bleibt ihnen aber verwehrt. Jährlich im Sommer findet in Prag die Regenbogen-Parade "Prague Pride" statt.

Fußball-Referees Die Männer an der Pfeife: Das machen die Bundesliga-Schiedsrichter im Hauptberuf 1 von 25 Zurück Weiter 1 von 25 Zurück Weiter Deniz Aytekin Deniz Aytekin gehört seit Jahren zur absoluten Schiedsrichter-Elite in Deutschland. Der gelernte Betriebswirt ist Geschäftsführer mehrerer Beratungsunternehmen im Esoterikbereich und Gesellschafter eines Esoterikanbieters, zu dem auch der Fernsehsender Astro TV gehört. Mehr

Bis heute haben sich wenige Fußballer offen zu ihrer Homosexualität bekannt – noch weniger während ihrer aktiven Spielzeit. Als erster Profi outete sich 1990 Justin Fashanu. Er nahm sich allerdings kurz darauf, im Alter von 36 Jahren das Leben.

Im Oktober 2021 hatte sich mit Joshua Cavallo in Australien erstmals ein aktiver Erstligaprofi geoutet (der stern berichtete). Der damals 21-Jährige Spieler von Adelaide United hatte sich in einem emotionalen Twitter-Video an die Öffentlichkeit gewandt und auch andere Profis ermutigt, zu ihrem "authentischen Selbst" zu stehen.

Quellen: Jakub Jankto auf Twitter; "Spox"; mit dpa