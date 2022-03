PSG - Heftige Kritik an Neymar: "Wird überall gehasst"

Das bittere Aus von PSG in der Champions League wird in Frankreich unter anderem an Neymar festgemacht, der ohnehin viel Kritik einstecken muss.

Infolge des Ausscheidens im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid muss sich PSG-Star Neymar in Frankreich heftige Kritik gefallen lassen.

"Wir haben diesen Spieler nicht nur verrotten lassen, wir haben ihn zu einem Monster gemacht", wütete RMC-Journalist Daniel Riolo. "Neymar ist zu einem Monster geworden, das zudem nicht einmal mehr ein Fußballer ist."

Neymar? "Hat noch nie so einen verhassten Spieler gegeben"

Neymar sei nach seinem Weltrekord-Wechsel für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris im Jahr 2017 der Spieler gewesen, "der PSG an die Spitze bringen sollte. Heute wird dieser Spieler überall gehasst", so Riolo weiter. "Seine Einstellung, seine Launen, alles, was er tut, man kann kein Spieler sein und so sehr gehasst werden, das geht gar nicht. Es hat noch nie einen so verhassten Spieler gegeben wie ihn."

Riolo glaubt daher sogar an einen vorzeitigen Abschied Neymars, dessen Vertrag bei PSG noch bis 2025 gültig ist. "Sie werden Neymar nicht behalten. Er hat das Ende erreicht, niemand kann ihn mehr sehen. Niemand kann ihn mehr in Brasilien sehen, niemand kann ihn mehr in Frankreich sehen."

Neymar hatte im Rückspiel in Madrid zunächst den Führungstreffer durch Kylian Mbappe sehenswert vorbereitet. Im zweiten Durchgang konnte aber auch der 30-jährige Brasilianer nicht verhindern, dass PSG letztlich noch mit 1:3 verlor und sich den Traum vom ersten Champions-League-Triumph auch in diesem Jahr nicht erfüllen wird.