PSG - Lothar Matthäus lobt Kaufrausch: "Hört sich für Fußball-Romantiker nicht schlecht an"

Dass Lionel Messi nun für Paris Saint-Germain kickt, findet Lothar Matthäus nur zu gut. Er beobachtet den Superstar aus Argentinien sehr gerne.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus befürwortet Lionel Messis ablösefreien Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain und freut sich auf die neugeschaffene Star-Auswahl.

"Das ist ein sensationeller Wechsel", sagte Matthäus bei einem PR-Termin von Interwetten am Donnerstag in Düsseldorf. Mit Blick auf den Kader von PSG ergänzte er: "Das hört sich für einen Fußball-Romantiker nicht schlecht an." Der 34-jährige Argentinier trifft in seiner neuen Mannschaft unter anderem auf Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marco Verratti sowie die ebenfalls neu verpflichteten Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Haikimi und Georginio Wijnaldum.

Lionel Messi zu PSG: Matthäus schaut ihm gerne zu

Zuletzt hatte PSG für seinen Kaufrausch und die kostspielige Verpflichtung Messis in der Fußball-Welt eher Kritik geerntet. Messi hat einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres unterschrieben. Laut der Zeitung Le Parisien kassiert er ein Jahresgehalt von 41 Millionen Euro netto. Das Handgeld soll 40 Millionen Euro betragen haben.

"Dass in Paris Geld da ist, dass Messi da sehr viel verdient und man wieder über Financial Fairplay diskutiert, ist alles in Ordnung", sagte Matthäus. "Ich würde Paris aber nicht verurteilen und sagen: 'Die haben schon so viele gute Spieler und haben schon so viel Geld ausgegeben.' Sind wir doch froh, dass Messi uns erhalten bleibt. Von mir aus kann er noch zehn weitere Jahre so viel Geld verdienen. Ich schaue ihm einfach gerne zu."

Paris wird finanziell massiv vom Staat Katar unterstützt. Präsident Nasser Al-Khelaifi wischte Bedenken über einen möglichen Bruch der Financial-Fairplay-Regularien bei Messis Vorstellung in Paris am Mittwoch beiseite: "Für uns ist es klar, dass wir Financial Fairplay einhalten wollen. Wir wollen das immer beachten, bevor wir irgendetwas tun. Wir haben als erstes auf unsere Zahlen geschaut und geprüft, ob das möglich ist. Wir haben gesehen: Ja, wir können ihn verpflichten."

Matthäus über Messi: "Die Tränen waren echt"

Nur wenige Tage vor seiner Vorstellung in Paris hatte sich Messi tränenreich von seinem Ex-Klub Barcelona verabschiedet. "Die Tränen waren echt, die können nicht gespielt sein", sagte Matthäus. "Ich traue es Messi nicht zu, dass er so ein Schauspieler ist, der dann auf Knopfdruck weint. Das kann er nicht."

Mit Barcelona gewann Messi 2006, 2009, 2011 und 2015 viermal die Champions League. Matthäus rechnet damit, dass er bei PSG einen fünften Triumph folgen lässt: "Dieser Verein will nur eines: Champions-League-Sieger werden. Wenn mich jetzt jemand nach dem Champions-League-Favoriten fragt, dann müsste das Paris Saint-Germain sein."