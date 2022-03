PSG: Sportdirektor Leonardo kritisiert Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic kritisiert PSG-Sportdirektor Leonardo in seinem neuen Buch. Der Brasilianer lässt sich die Kritik nicht gefallen und kontert.

PSG-Sportdirektor Leonardo hat erzürnt auf die Kritik von Zlatan Ibrahimovic in dessen neuem Buch "Adrenaline" an dem französischen Spitzenklub und ihm reagiert.

Wie Ibrahimovic in dem Buch schreibt, habe er dem Klub selbst seine Dienst angeboten, um Leonardo als Sportdirektor zu ersetzen. Des weiteren äußerte der Schwede, dass es in der Kabine von PSG an Disziplin mangele.

"Darauf will ich gar nicht antworten. Disziplinlosigkeit? Wo soll die sein? Jedes Mal, wenn ein Spieler PSG verlässt, kann er nicht aufhören, über uns zu reden", sagte Leonardo in einem Interview mit L'Equipe.

Der Brasilianer ergänzte: "Ich warte immer noch auf ein Interview von Ibrahimovic, in dem er PSG für alles 'Danke' sagt, was der Klub für ihn getan hat." Und einmal in Rage geredet legte er nach: "PSG existierte vor ihm und tut es auch nach ihm", so Leonardo.

Ibrahimovic schießt PSG zu vier Meisterschaften

Ibrahimovic spielte von 2012 bis 2016 bei Paris Saint-Germain. In 180 Pflichtspielen erzielte er 156 Tore für den französischen Hauptstadtklub, mit dem er unter anderem viermal in Serie Meister wurde.

Der mittlerweile 40 Jahre alte Ibrahimovic steht noch bis Ende dieser Saison bei der AC Mailand unter Vertrag.