von Daniel Wüstenberg Die Frage könnte auch für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in Katar Bedeutung haben: Was passiert eigentlich bei Punktgleichheit nach der Vorrunde? Die Regeln der Fifa geben Auskunft.

32 Mannschaften kämpfen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ums Weiterkommen – nur die Hälfte von ihnen hat jedoch Platz im Achtelfinale. Das heißt: Nur die erst- und zweitplatzierten Teams der acht Vorrundengruppen ziehen in die Runde der letzten 16 ein und können sich Hoffnung auf eine Finalteilnahme am 18. Dezember machen.

Fifa-WM 2022 in Katar: Kriterien bei Punktgleichheit

Doch wie werden die Platzierungen ermittelt, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Vorrunde in ihrer Gruppe dieselbe Punktzahl haben? Antwort gibt das offizielle Turnier-Reglement des Weltfußballverbandes Fifa. Laut Abschnitt III ("Wettbewerbsformat"), Punkt 12 ("Punktegleichstand und Qualifikation für die K.-o.-Phase") gelten für die Ermittlung der Platzierung bei Punktgleichheit folgende Kriterien:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

Sind diese Werte bei den betreffenden Teams ebenfalls identisch, werden aus ihnen quasi virtuelle Tabellen gebildet, in die nur die Ergebnisse der Paarungen untereinander Eingang finden. Für die Platzierung gelten dann folgende Kriterien:

Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore

Wäre auch dann immer noch keine eindeutige Rangfolge möglich, kommt es aufs Fair Play an, die sogenannte Teamverhaltenswertung ist dann ausschlaggebend. Für jede gelbe Karte bekommt eine Mannschaft einen Minuspunkt, für jede gelb-rote drei und für jede rote Karte fünf Minuspunkte. Je fairer eine Mannschaft in dieser Wertung, desto höher wird sie platziert.

Ergeben sich danach immer noch keine klaren Platzierungen, liegt das Schicksal der Mannschaften in Fortunas Händen: Losentscheid durch die Fifa.

Ab dem WM-Achtelfinale stellen sich all diese Fragen nicht mehr. Bei einem Unentschieden nach 90 bzw. 120 Minuten gibt es ein Elfmeterschießen, bis ein Sieger feststeht.

