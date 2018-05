Das Foul von Sergio Ramos an Liverpool-Star Mohamed Salah war die Schlüsselszene des Champions-League-Finales. Der Real-Verteidiger zog Salah am Arm zu Boden und verletzte ihn schwer an der Schulter. Unter Tränen musste Klopps bester Torjäger den Platz bereits nach einer halben Stunde verlassen. Sergio Ramos äußerte sich via Twitter noch in der Nacht zu der Szene... "Manchmal zeigt dir der Fußball seine gute Seite und manchmal seine schlechte. Vor allem sind wir Profi-Kollegen. #GuteBesserung @MoSalah" Von den Genesungswünschen kann sich Mo Salah allerdings nicht viel kaufen. Denn Champions-League-Sieger ist Sergio Ramos.