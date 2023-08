Kennen Sie den Elfmeter-Schützen Michael Kutzop? Wissen Sie noch, welcher Aufsteiger 1998 sensationell durch die Bundesliga pflügte? Und was ist mit den aktuellen Bier- und Wurstpreisen in den Stadien? Testen Sie ihr Wissen im stern Fußball-Quiz.

Bayern Münchens Traineroriginal Hermann Gerland hat keine gute Nachrichten für die deutschen Fußballfans: "Wer soll denn FC Bayern gefährden? In naher Zukunft wird es keinen anderen Meister geben", sagte der 69-Jährige zu Beginn der 61. Bundesliga-Saison. Ob er Recht oder nicht, wird sich spätestens im Mai 2024 entscheiden.

Testen Sie ihr Fußball-Wissen

Bis dahin werden die Ball-Freunde einfach hoffen, dass vielleicht doch mal die Spieler in anderen Trikotfarben jubeln dürfen als die in Rot. Denn nur Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt so schöne Geschichten hervor wie die von Elfmeter-Schützen Michael Kutzop 1986. Oder vom Sensationsaufsteiger 13 Jahre später.

Können Sie sich noch erinnern? Und kennen sich mit aktuellen Bier- und Wurstpreisen in den Stadien aus? Wissen Sie, wie viele Mannschaften jemals in der zweiten Liga gespielt haben? Testen Sie ihr Wissen im stern Fußball-Quiz.