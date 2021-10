RB Leipzig: Christopher Nkunku offenbar bei Real Madrid angeboten

Seit zwei Jahren spielt Christopher Nkunku im Trikot von RB Leipzig. Nun kommen vermehrt Gerüchte auf, dass der 23-Jährige den Klub verlassen könnte.

Christopher Nkunku hat sich mit starken Leistungen für RB Leipzig zuletzt auch international in den Fokus gespielt. Der Franzose wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Nkunku soll laut Mundo Deportivo Real Madrid angeboten worden sein.

Demnach sollen sich Vertreter des 23-Jährigen bereits mit Verantwortlichen der Königlichen getroffen haben, um die Machbarkeit eines Wechsels zu besprechen. Auch der berühmte Berater Pini Zahavi, der die Interessen von Nkunku vertritt, soll involviert sein. Dem 78-jährigen Israeli werden sehr gute Beziehung zu den Königlichen nachgesagt.

RB Leipzig: Nkunku bisher in Überform

So war Zahavi etwa an dem Transfer von David Alaba vom FC Bayern München zu Real in diesem Sommer beteiligt. Zudem arbeitete er in der Vergangenheit zeitweise an einem möglichen Deal zwischen Robert Lewandowski und Real Madrid. Vergangenen Freitag wurde Zahavi unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche in Belgien angeklagt.

Nkunku ist bei RB Leipzig aktuell in bestechender Form. In zehn Pflichtspielen für die Sachsen gelangen dem Franzose in dieser Spielzeit neun Treffer und drei Vorlagen. Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2019 für eine Ablöse von 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu RB und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2024.