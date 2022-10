RB Leipzig trauert um Klubinvestor Dietrich Mateschitz

Dietrich Mateschitz, der mit seinem Vermögen RB Leipzig aufgebaut hat, ist tot.

Der österreichische Unternehmer Dietrich „Didi“ Mateschitz, der als Inhaber der Energy-Drink-Marke Red Bull Berühmtheit und ein Milliarden-Vermögen erlangte, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Auch Bundesligist RB Leipzig trauert um Mateschitz.

RB Leipzig gehört zu den erfolgreichsten Sportprodukten von Red Bull, die Mateschitz mit seinem Vermögen aufgebaut hat. Der gerade mal vor 14 Jahren gegründete Verein ist mittlerweile ein gestandener Champions-League-Klub und kann sogar schon mit dem Gewinn des DFB-Pokals im Vorjahr einen großen Titel vorweisen.

"RB Leipzig ist über die Nachricht des Todes von Dietrich Mateschitz zutiefst erschüttert und traurig. Unser Beileid und Mitgefühl gelten seiner Familie sowie seinen Angehörigen und Freunden. Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für all das, was Dietrich Mateschitz uns als Club ermöglicht hat. Seine Leidenschaft für den Sport, sein Einsatz und Spirit werden uns stets inspirierendes Vorbild bleiben und wir sehen es als unsere Verantwortung an, seine Vision für RB Leipzig in seinem Sinne weiterzuführen", so die Mitteilung von RB Leipzig auf der offiziellen Vereinsseite.

