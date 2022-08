Die DFB-Frauen haben gegen England verloren, werden aber dennoch mit Lob überhäuft. Auf der siegreichen Insel hat Gary Lineker endlich die Gelegenheit, seinen Uralt-Kultspruch zu reformieren. Die Reaktionen auf das EM-Endspiel in Wembley.

"Das ist eine bedeutende Leistung für das gesamte Team, einschließlich Ihres Betreuungsstabs. Die Meisterschaft und Ihre Leistung dabei wurden zu Recht gelobt. Ihr Erfolg geht jedoch weit über die verdiente Trophäe hinaus. Sie alle haben ein Beispiel gegeben, das für Mädchen und Frauen von heute und für zukünftige Generationen eine Inspiration sein wird. Ich hoffe, dass Sie auf den Einfluss, den Sie auf Ihren Sport hatten, genauso stolz sein werden wie auf das heutige Ergebnis."

Queen Elizabeth II.

"Wir waren nah dran nach dem 1:1. Das zweite Tor war mega-unglücklich. Tore entscheiden Spiele. England hat ein großartiges Turnier gespielt."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

"Es tut einfach nur weh. Wir haben 120 Minuten alles gegeben und uns auch durch den 0:1-Rückstand nicht beirren lassen. Wir haben uns leider nicht belohnt. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Wir sind trotzdem froh und stolz, dass wir so viele Menschen erreicht haben."

Ersatzkapitänin Svenja Huth

"Es tut mir für Martina Voss-Tecklenburg und ihr gesamtes Team sehr leid, dass sie ihre großartigen Auftritte nicht mit dem Titel krönen konnten. Aber nach der ersten Enttäuschung können sie mit Stolz auf dieses Turnier zurückblicken. Mit welcher Leidenschaft und gleichzeitig Leichtigkeit, Spielfreude und Teamgeist die Mannschaft durch dieses Turnier gegangen ist, hat mich begeistert."

DFB-Herren-Bundestrainer Hansi Flick

"Oh mein Gott, es ist einmalig. Danke an jede einzelne Person, die uns unterstützt hat, das ist so unreal. Aus sowas sind Träume gemacht. Für ein kleines Mädchen, das früher Frauenfußball geschaut hat, ist das unglaublich."

Englands Siegtorschützin Chloe Kelly

"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Frauen jagen für 90 Minuten dem Ball nach und am Ende gewinnt tatsächlich England."

Englands Fußball-Legende Gary Lineker in Abwandlung seines berühmten Spruchs

"Herzlichen Glückwunsch an Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und das gesamte Team zu einem fantastischen Turnier! Nummer zwei in Europa – das ist das Ergebnis großartiger Leistungen in den vergangenen Wochen. Es war eine riesige Freude, die Spiele zu verfolgen. Die deutschen Frauen haben sehr eindrucksvoll gezeigt, was mit Leidenschaft, Talent und einem herausragenden Teamgeist möglich ist."

Donata Hopfen, Chefin der DFL

"Es ist sehr schade, dass es heute nicht zum neunten EM-Titel gereicht hat. Trotzdem hat die Mannschaft ein herausragendes Turnier gespielt und kann sehr stolz auf sich sein. Unsere Spielerinnen haben mit ihrer couragierten und leidenschaftlichen Art eine riesige Begeisterungswelle in Deutschland ausgelöst."

Heike Ullrich, DFB-Generalsekretärin

"Unsere Frauen-Nationalmannschaft hat den deutschen Fußball bei der EM herausragend vertreten, daran ändert auch die Finalniederlage im ausverkauften Wembley-Stadion gegen die großartigen Gastgeberinnen aus England nichts. Unsere Spielerinnen haben das ganze Land begeistert, sie sind sympathisch, authentisch und nahbar aufgetreten, sie leben echten Teamgeist vor. Dieser Zusammenhalt übertrug sich auch auf den Platz."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf