Real Madrid: Carlo Ancelotti bestätigt Abschied von Gareth Bale

Gareth Bale wird Real Madrid im Sommer nach Ende seines Vertrags verlassen. Dies bestätigte Trainer Carlo Ancelotti vor dem CL-Duell gegen PSG.

Gareth Bale (32) wird Real Madrid zum Saisonende ablösefrei verlassen. Dies bestätigte Real-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain (21 Uhr).

"Gareth hatte Verletzungen, sein Vertrag läuft aus. Kann sein, dass er zuletzt keine so große Motivation hatte. Jetzt ist er in einer guten Verfassung und er will hier so aufhören, wie er es sich verdient", erklärte der Italiener.

"Bale hat bei diesem Klub viele Titel gewonnen, der Mannschaft geholfen, Champions-League- und Copa-del-Rey-Titel zu gewinnen. Hier einen guten Abschluss zu haben, wäre gut für seine Karriere", so Ancelotti weiter.

Real-Coach Ancelotti: Beziehung zu Bale "gut"

Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Bale wird also nicht verlängert, wobei die Beziehung von Ancelotti zum walisischen Nationalspieler trotz einiger Probleme in der Vergangenheit "gut" sei.

"Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Das persönliche Verhältnis bleibt gut, wenn der Spieler ernsthaft und professionell ist, die Regeln und Arbeitskollegen respektiert. Er hat das immer getan, nie etwas falsch gemacht", so Ancelotti.

Bale kommt in der aktuellen Saison lediglich auf vier Einsätze für Real Madrid, nachdem er durch Verletzungen und eine Corona-Infektion lange außer Gefecht gesetzt war.