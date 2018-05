Vor wenigen Tagen hatte Zinedine Zidane noch mit der Mannschaft von Real Madrid den Gewinn der Champions League gefeiert. Es war sein neunter Titel in gerade einmal zweieinhalb Jahren als Cheftrainer bei den Königlichen. Erst im Januar war sein Vertrag bei den Spaniern verlängert worden. Am Donnerstag ließ Zidane allerdings eine Bombe platzen. Bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Madrid verkündet der 45-jährige Franzose, dass er nicht mehr Trainer von Real Madrid sein will: "Ich habe die Entscheidung getroffen, im nächsten Jahr nicht als Trainer von Real Madrid weiterzumachen. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen, um ihm zu erklären, was ich gedacht habe. Ich denke, jetzt ist der Moment dafür für mich, die Mannschaft und den Verein. Es ist merkwürdig, das jetzt zu tun, aber auch wichtig. Ich muss das für alle tun." Er glaube, dass die Mannschaft einen Wechsel brauche, sagte Zidane zur Begründung. Es habe tolle Momente bei Real gegeben, es habe aber auch schwierige Momente während der Saison gegeben. In der spanischen Meisterschaft musste sich Real klar dem Meister FC Barcelona geschlagen geben und wurde in der abgelaufenen Saison nur Dritter. Der Entschluss Zidanes habe ihn total überrascht, sagte Reals Präsident Florentino Perez: "Gestern, als ich von der Entscheidung erfahren habe, war es ein großer Schock. Ich hätte es schön gefunden, wenn ich ihn hätte überzeugen können. Aber ich kenne seinen Charakter. Alles, was ich tun kann, ist ihm meine Liebe und meine Unterstützung anzubieten. Er weiß, dass der Verein immer seine Familie sein wird." Zidane plane, zunächst keinen neuen Verein zu übernehmen, und wolle sich erholen, hieß es. Die Fußstapfen, die sein möglicher Nachfolger bei Madrid vorfinden wird, sind sehr groß. Seit seinem Dienstantritt verlor er keines seiner acht Endspiele. Besonders bemerkenswert: Er hat die Champions League dreimal hintereinander gewonnen.