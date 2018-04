Marcelo ist ein echter Ballkünstler. Der brasilianische Nationalspieler in Diensten von Real Madrid begeistert seine Fans regelmäßig mit seinen technischen Kabinettstückchen. Im Spiel gegen die Bayern gehörte der Außenverteidiger zu den besten Spielern Reals und schoss das Tor zum 1:1-Ausgleich. Es gab aber noch eine Szene, die nachher in den sozialen Medien gefeiert wurde. In der 60 Minute nahm Marcelo ein langes, hohes Zuspiel von Verteidiger-Kollege Varane so perfekt an, dass der Ball wie von einem Magnet gezogen unter seinem Fuß landete. Der Ball bewegte sich keinen Millimeter oder sprang gar vom Fuß.



Marcelo hat seine Technik beim Futsal gelernt

Seine grandiose Technik hat der Mann aus Rio de Janeiero, der aus armen Verhältnissen stammt, beim Futsal gelernt, dass er in seiner frühen Jugend spielte. Futsal ist eine Variante des Hallenfußballs und wird mit einem kleineren und weicheren Ball gespielt, mit dem sich besonders gut tricksen lässt.