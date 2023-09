Christian Twente führte Regie bei der Doku "All or Nothing"

"All or Nothing"-Regisseur Christian Twente: "Die Binden-Diskussion lag bleischwer über allem"

von Christian Ewers Bei Amazon läuft die Doku-Serie "All or Nothing" über den Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Im stern spricht Regisseur Christian Twente über die Dreharbeiten und dramaturgische Nöte.

Herr Twente, Ihre Doku-Serie über die deutsche Nationalmannschaft trägt den Titel "All or Nothing". Mit Blick auf die WM in Katar muss man sagen: "Nothing" wäre die passendere Überschrift gewesen.

Wir hatten verschiedene Szenarien durchgespielt: Wie komponieren wir die Doku, wenn die Mannschaft im Halbfinale scheitert? Was machen wir bei einem Aus im Viertelfinale? Was im Achtelfinale? Dass bereits nach der Gruppenphase Schluss ist, kam in meinen Plänen nicht vor. Das bedeutete ein großes dramaturgisches Problem.