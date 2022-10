Reis doch wieder Favorit auf Schalke?! Entscheidung soll am Montag fallen

Thomas Reis gilt bei Schalke 04 nun doch wieder als Favorit auf den Trainerposten. Noch am Montag soll die Verpflichtung über die Bühne gehen.

Offenbar ist Thomas Reis nun doch wieder der Top-Favorit auf den Trainerposten bei Schalke 04. Der ehemalige Bochumer ist in der Rangliste nach oben gespült worden. Noch im Laufe des Montags soll es eine Entscheidung geben.

Am Sonntagabend hat Schalke erneut verloren - auch ohne Frank Kramer. Zwar zeigte die Mannschaft gegen Hertha BSC vor allem in der ersten Halbzeit eine Steigerung in Sachen Willen und Engagement, doch sind die strukturellen Defizite, die insbesondere in der Saisonvorbereitung hätten erarbeitet werden müssen, schlichtweg zu groß.

Die nächste Partie findet wieder in der heimischen Veltins Arena statt und soll zugleich vom neuen Trainer geleitet werden.

Reis doch wieder Favorit auf Schalke - Bekanntgabe noch am Montag?

Und auf der Suche nach eben diesem scheint es eine Rolle rückwärts gegeben zu haben: Inzwischen berichten die Bild, Sport1 und die WAZ übereinstimmend, dass Thomas Reis nun doch wieder als Favorit auf den Trainerposten bei Königsblau anzusehen ist.

Zuletzt hieß es, ebenfalls seitens mehrerer Outlets, die internen Zweifel an ihm wären zu groß geworden. Allerdings wurden auch andere, in letzter Zeit genannte Namen nie wirklich heiß gekocht. Viel mehr fand ein Namedropping statt. Offenbar stehen Schalke so gut wie keine anderen Alternativen zur Verfügung - oder eben solche, die noch mehr Zweifel wecken.

Noch vor dem Hertha-Spiel hatte Peter Knäbel erklärt, die Vertragsgespräche mit dem neuen Coach lägen in den letzten Zügen. Dazu passen die Medienberichte: Demnach soll es im Laufe des Montags die finalen Gespräche geben.

So dürfte mit Reis abgeklärt werden, bis wann sein S04-Vertrag läuft und ob dieser auch die 2. Bundesliga beinhaltet. Laut Bild soll er bis 2024 unterschreiben und dazu ein leicht verbessertes Gehaltsangebot wahrnehmen können. Dazu wird ein "Retterbonus" gelten, also eine Prämie, sollte die Klasse schlussendlich gehalten werden. Mitbringen wird er seinen Assistenten Markus Gellhaus.

Noch am Montag, allerspätestens am Dienstag soll dann die Vertragsunterschrift sowie die Vorstellung über die Bühne gehen. Immerhin kann Reis dann auch so schnell wie möglich mit der Mannschaft arbeiten.

