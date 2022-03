Sehen Sie im Video: Zuschauerrekord – Über 91.000 Fans sehen FC Barcelona gegen Real Madrid









Die Fußballerinnen des FC Barcelona wurden schon vor dem Champions League-Viertelfinale gegen den Erzrivalen Real Madrid begeistert empfangen. Bei der Einfahrt des Mannschaftsbusses am Mittwoch waren Tausende Fans am Stadion Camp Nou. Der Auftakt zu einem großen Spiel vor einer großen Kulisse. Mehr als 91.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten an diesem Abend dabei sein. "Die Gesellschaft denkt, dass der Frauenfußball und der Männerfußball unterschiedlich sind. Aber ich denke, das sollte nicht so sein. Die Frauen leisten seit Jahren unglaubliches. Das kann man sehen. Sie zeigen, dass sie sehr gut sind." "Die Fans sind hierhergekommen, um zu genießen, zu unterstützen und eine neue Ära einzuleiten. Die Frauenmannschaft von Barca sollte alle Spiele hier austragen. Wenn wir gleichberechtigt wären, sollte das Frauenteam von Barca immer hier spielen." Im Stadion waren dann 91.553 Fans, die das Spiel sehen wollten. Ein neuer Weltrekord für ein Frauen-Spiel. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1999. Damals hatten mehr als 90.000 Fans das WM-Finale zwischen den USA und China in Pasadena verfolgt. Die Barca-Fans hatten am Mittwoch durchaus Grund zum Jubeln. Ihr Team gewann den Clasico mit 5:2. Das Hinspiel hatte Barca mit 3:1 gewonnen. Die Spanierinnen bekommen es im Halbfinale nun mit dem Sieger des Duells zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Arsenal zu tun.

