Das hat es so noch nie gegeben: Sportreporter Matthias Stach wird die Leistungen seines Sohnes auf dem Platz kommentieren, wenn der spielt. Anton Stach gehört zum Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft, die am Mittwoch in die Europameisterschaft startet.





Der Sohn spielt, der Vater kommentiert – was in Nicht-Corona-Zeiten jedes Wochenende bei tausenden Jugendspielen auf Fußballplätzen Alltag ist, passiert in der kommenden Woche vor einem Fernsehpublikum. Bei der Vorrunde der U21-EM in Ungarn wird Matthias Stach (58) für ProSieben die drei Spiele der deutschen Mannschaft aus dem Studio in Unterföhring als Kommentator begleiten. Sein Sohn Anton gehört zum Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – und der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth darf sich gute Chancen auf Einsätze ausrechnen.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass er etwas zu seinem Sohn sagen muss", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz am Freitag bei einer Pressekonferenz des Senders. "Und damit meine ich nicht: Warum stellt der blinde Trainer ihn nicht auf?" "ran"-Sportchef Alexander Rösner schließt aus, dass Matthias Stach befangen sein könnte: "Wie das oft in Vater-Sohn-Beziehungen so ist, wird er im Zweifel möglicherweise noch strenger sein als mit den anderen Spielern.“

Gegner sind Ungarn, Niederlande und Rumänien

Die deutsche U21-Auswahl trifft bei der Vorrunde am Mittwoch (21 Uhr) auf Gastgeber Ungarn, am Samstag (21 Uhr) auf die Niederlande und am 30. März (18 Uhr) auf Rumänien. Das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zweigeteilt. Neben Ungarn ist Slowenien der Co-Gastgeber. Die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni. Die zwei besten Teams aus jeder der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals.

ProSieben zeigt erstmals ein U21-EM-Turnier. Während die Begegnungen der DFB-Auswahl bei ProSieben laufen, zeigen der Spartensender ProSieben MAXX und das Internetportal "ran.de" alle anderen Spiele der EM.