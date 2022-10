Reus-Comeback: Sevilla kommt noch zu früh

Der BVB muss in der Champions League gegen Sevilla weiterhin auf Marco Reus verzichten. Mats Hummels indes ist wieder einsatzbereit.

Etwas überraschend schien Marco Reus schon gegen den FC Sevilla vor seinem Comeback zu stehen. Das Training am Montag gab allerdings Aufschluss: die Champions League-Partie in Andalusien kommt für den Dortmunder Kapitän zu früh.

Nach seinem Außenbandriss im Revierderby gegen Schalke 04 wurde die Ausfallzeit von Marco Reus auf Ende Oktober geschätzt. Am Montag stellte der kicker aber schon ein Comeback des 33-Jährigen am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Sevilla in Aussicht.

Reus fehlt dem BVB gegen Sevilla - Hummels wieder einsatzbereit

Das Fachmagazin verwies allerdings auch darauf, dass eine endgültige Entscheidung erst nach dem noch ausstehenden Training am Montag getroffen wird. Nun ist laut Sven Westerschulze von Sky Sport News klar, dass es für Reus noch nicht reicht.



Mats Hummels, der gegen Köln krankheitsbedingt ausfiel, steht Cheftrainer Edin Terzic offenbar wieder zur Verfügung. Über die zuletzt ebenfalls nicht verfügbaren Gregor Kobel und Marius Wolf (auch bei dem Duo spekulierte der kicker über eine Rückkehr gegen Sevilla) machte Westerschulze indes keine Angabe.

