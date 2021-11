Das Spiel ist erst wenige Sekunden alt, ein langer Ball soll Andorras Angreifer Ricard Fernandez finden, doch der findet nur seinen Gegenspieler – mit einem Ellenbogenschlag. Dafür muss er so früh vom Platz wie wohl kaum jemand vor ihm.

So hatte sich Ricard Fernandez seinen Arbeitstag vermutlich nicht vorgestellt. Der Angreifer aus Andorra sah im WM-Qualifikationsspiel gegen Polen bereits nach wenigen Sekunden die Rote Karte. Sein Team hatte kurz nach Anpfiff der Partie am Freitagabend den Ball weit ins Feld der Gegner geschlagen, doch noch bevor der Ball bei Fernandez ankam hatte dieser seinem Gegenspieler Kamil Glik bereits den Ellenbogen gegen den Kopf gerammt. Der Schiedsrichter sah die Aktion und wertere sie als absichtlichen Schlag. Trotz zahlreicher Proteste der Spieler aus Andorra verwies der Referee Fernandez des Feldes, und das nach handgestoppten 20 Sekunden. Der Ellenbogenschlag hatte sich bereits nach nur zehn Sekunden ereignet.

Fernandez flog damit zwar schnell vom Platz, es geht jedoch noch schneller: Ein walisischer Amateur-Fußballer reagierte vor etwas mehr als 20 Jahren mal mit "Fuck me, that was loud" auf den Anpfiff und sah nach zwei Sekunden wegen "foul language" die Rote Karte. Ein Spieler des Chippenham Town FC bekam darüber hinaus mal die Rote Karte für ein Foul nach drei Sekunden.

Fußballzwerg Andorra war ohnehin als krasser Außenseiter in die Partie gegangen. Nach der zusätzlichen Schwächung durch den frühen Platzverweis hatten die Gäste um Superstar Robert Lewandowski in den folgenden 89 Minuten leichtes Spiel: 4:1 stand es am Ende für Polen, Lewandowski hatte zwei der Treffer erzielt.

Polen hat sich Platz zwei gesichert

Mit dem Erfolg hat sich Polen in der Gruppe I zumindest schon mal den zweiten Platz gesichert. Dieser berechtigt für die Playoff-Runden zur WM-Qualifikation. Gruppensieger in Gruppe I wird aller Voraussicht nach England. Andorra liegt abgeschlagen auf dem vorletzten Rang. Nur das kleine San Marion steht mit null Punkten und minus 35 Toren schlechter da. Die letzten Spiele in dieser WM-Qualifikationsgruppe werden am Montag ausgetragen.

Deutschland ist in Gruppe J mit 24 Punkten aus neun Partien bereits vorzeitig für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr qualifiziert. Am Donnerstag hatte das Team von Hansi Flick Lichtenstein mit 9:0 geschlagen. Am Sonntagabend gegen Armenien wird Deutschland sein letztes Spiel in der Quali absolvieren.

Quellen: "Kicker" , "T-Online",