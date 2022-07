Die Tage von Robert Lewandowski beim FC Bayern scheinen gezählt zu sein: Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Stürmer den deutschen Rekordmeister nach acht Jahren verlassen und steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Die Ablösesumme soll bei 45 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro Bonuszahlungen liegen, bei den Katalanen soll Lewandowski einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Damit geht eine Ära zu Ende. Acht Meistertitel gewann Lewandowski mit dem FC Bayern, hinzu kamen drei Pokalsiege und der Triumph in der Champions League 2020 – der Höhepunkt in der Karriere des Polen. Wohl kein Spieler hatte an den Erfolgen der Münchner in dieser Zeit so großen Anteil wie Lewandowski, der im August 34 Jahre alt wird. Er ließ so viele Rekorde fallen, dass vielen Beobachtern dafür die Superlative ausgingen – und sorgte für zahlreiche Moment, die nicht nur bei Bayern-Fans unvergessen bleiben.

© Sven Hoppe / DPA FC Bayern ade Lewandowski soll am Sonntag seinen Vertrag beim FC Barcelona unterschreiben

Robert Lewandowski: Zweiterfolgreichster Bundesliga-Torschütze der Geschichte

2014 wechselte Lewandowski vom Liga-Rivalen Borussia Dortmund nach München, wo er endgültig zum Weltklasse-Stürmer reifte. 238 Tore erzielte er für den Rekordmeister, öfter hat im Trikot des FC Bayern nur der legendäre Gerd Müller getroffen. In der Saison 2020/21 gelang es Lewandowski sogar, eine scheinbar ewig gültige Marke Müllers zu knacken: Mit 41 Toren in einer Saison überbot er die 40 Treffer von Müller aus dem Jahr 1972.

Wäre er in München geblieben, hätte der Pole (insgesamt 312 Bundesliga-Tore) möglicherweise sogar Gerd Müller (365 Tore) als erfolgreichsten Bundesliga-Torjäger ablösen und sich damit endgültig ein Denkmal setzen können. Dazu wird es nun nicht mehr kommen – Lewandowski suchte eine neue Herausforderung, das Verhältnis zu seinem Verein bekam merkliche Risse. Seinen Platz in der Geschichte des FC Bayern und der Bundesliga hat er dennoch sicher.