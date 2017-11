Eigentlich ist er es gewohnt, dass die Fans im zujubeln. Doch nun hat der brasilianische Fußballstar und ehemalige Nationalspieler Robinho Schlagzeilen gemacht, auf die er wohl lieber verzichtet hätte. Ein italienisches Gericht hat den 33-jährigen in seiner Abwesenheit zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, 2013 gemeinsam mit fünf anderen Brasilianern eine damals 22-jährige Frau in einer Diskothek erst abgefüllt und dann mehrfach vergewaltigt zu haben. Die Frau hatte in dem Prozess als Zeugin ausgesagt. Robinho streitet die Tat ab. Sein Anwalt teilt mit, dass der Fußballer sich bereits zu den Vorwürfen geäußert habe und darauf bestehe, nicht beteiligt gewesen zu sein. Der Fußballer, der derzeit in seiner Heimat unter Vertrag steht, hat laut Gericht die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Ein Auslieferungsantrag solle erst gestellt werden, wenn ein endgültiges Urteil feststehe. Robinho hat unter anderem für Real Madrid und den AC Mailand gespielt. Für die brasilianische Nationalelf kam der Stürmer auf rund 100 Einsätze.