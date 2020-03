Der ehemalige Weltfußballer Ronaldinho war mit seinem Bruder eigentlich nach Paraguay gereist, um an einer Fußballschule für Kinder teilzunehmen und sich in einem Kasino zu vergnügen. Doch stattdessen musste sich der Weltmeister von 2002 ausgiebig mit den örtlichen Behörden unterhalten. Denn die Brüder haben bei ihrer Einreise offenbar gefälschte Pässe vorgelegt. Staatsanwalt Federico Delfino: "Sie sind mit ihren brasilianischen Pässen aus Brasilien weggereist. Um in Paraguay einzureisen, haben sie aber diese paraguayischen Dokumente benutzt." Ronaldinho und sein Bruder haben laut Delfino ausgesagt, dass sie die Ausweise kurz nach ihrer Ankunft von den Personen erhalten hätten, die sie empfangen haben." Die Polizei beschlagnahmte daraufhin Handys und Pässe der beiden. Erste Untersuchungen zeigten, dass die Nummern auf den Pässen mit denen anderer Personen übereinstimmten. Beide Männer durften in ihrem Hotel übernachten, mussten am nächsten Tag aber wieder zum Staatsanwalt. Den Stress hätten sich Ronaldinho und sein Bruder vermutlich sparen können. Brasilien und Paraguay sind nämlich Mitglieder der Internationalen Organisation Mercosur, die unter anderem die problemlose Einreise in die Mitgliedsländer ermöglicht. Kürzlich seien beide nach Angaben von ihrem Anwalt Adolfo Marin sogar nach Europa, China und in die Vereinigten Staaten gereist. Marin sagte, dass Ronaldinho bei seiner Ankunft von vielen Kameras und Menschen empfangen wurde, und er in diesem Moment nach seinem Ausweis gefragt wurde.