Der ehemalige Fußballstar Ronaldinho ging am Montag kommentarlos an den wartenden Journalisten in Asuncion, der Hauptstadt von Paraguay, vorbei. Dort wurde er von einem Richter angehört. Ronaldinho und sein Bruder waren am vergangenen Mittwoch mit gefälschten Papieren in Paraguay eingereist. Die Dokumente wurden aber erst Stunden später im Hotel von der Polizei einkassiert. Nach einer ersten Vernehmung am Donnerstag noch auf freiem Fuß gelassen, veranlasste ein Richter am Freitag dann die Verhaftung der beiden. Ronaldinho war nach Medienberichten auf Einladung eines örtlichen Kasinobesitzers ins Land gekommen. Auch er wurde vor Gericht gehört. Das Vorgehen gegen seinen Mandanten sei unangemessen, sagte Ronaldinhos Anwalt Sergio Quiroz: "Wir werden mit allen vorhandenen Mitteln dagegen vorgehen. Wir wollen klar und deutlich machen, dass diese Inhaftierung im Moment willkürlich und illegal ist.'' Unterdessen zog der Fall Ronaldinho weite Kreise. Regierungsmitglieder aus Brasilien und aus Paraguay mischten sich ein. Paraguays Staatspräsident Mario Abdo Benitez forderte ein lückenlose Aufklärung ohne Rücksicht auf Verluste. Brasiliens Justizminister erkundigte sich persönlich über den Stand der Ermittlungen. Die Hintergründe der mutmaßlichen Passfälschung blieben zunächst unklar.